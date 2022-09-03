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لبنان

اعتداء على عناصر الدفاع المدني في عكار العتيقة (صور)

Lebanon 24
03-09-2022 | 06:38
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شهدت عكار العتيقة بالأمس حادثة مؤسفة حيث تعرض متطوعو الدفاع المدني للاعتداء من قبل تجار الفحم وقاطعي الأشجار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 

وفي تفاصيل، تعرض فريق الدفاع المدني للضرب بواسطة الحجارة في بداية تحركهم لإطفاء حريق شير النمر في أحراج البلدة، وبعد سيطرتهم على النيران التي تكرر اشتعالها بشكل مفتعل لعدة مرات ليلا قام احد مروجي بيع الحطب المعروف في المنطقة بالهجوم بسلاح ابيض على متطوعي الدفاع المدني حيث تعرض العنصر حسين عباس الملحم لاصابة بالغة بطعنٍ بالسكين وهو الان في العناية المشددة في المستشفى الحكومي عكار. 
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