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لبنان

بسبب اشتراك المولدات... إشكال في القبة - طرابلس وإطلاق نار

Lebanon 24
03-09-2022 | 06:58
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وقع إشكال فردي على خلفية اشتراك مولدات في منطقة القبة - مشروع الحريري، تطور إلى إطلاق نار في الهواء، حيث أقدم المدعو "س.ا" على إطلاق النار من سلاح حربي من دون تسجيل إصابات فيما فر إلى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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