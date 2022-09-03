بسبب اشتراك المولدات... إشكال في القبة - طرابلس وإطلاق نار

وقع إشكال فردي على خلفية اشتراك مولدات في منطقة القبة - مشروع الحريري، تطور إلى إطلاق نار في الهواء، حيث أقدم المدعو "س.ا" على إطلاق النار من سلاح حربي من دون تسجيل إصابات فيما فر إلى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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