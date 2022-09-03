حادث سير بين سيارتين في زحلة... وهذه النتيجة

وقع حادث سير بين سيارتين قرب كريستال سنتر - زحلة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24" من دون وقوع اصابات.

وكان من الممكن أن تكون نتائج الحادث أكبر لولا تدخل العناية الإلهية التي حالت دون انقلاب السيارتين وسقوطهما من مرتفع.