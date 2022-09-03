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لبنان

حادث سير بين سيارتين في زحلة... وهذه النتيجة

Lebanon 24
03-09-2022 | 07:02
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وقع حادث سير بين سيارتين قرب كريستال سنتر  - زحلة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24" من دون وقوع اصابات.
 
وكان من الممكن أن تكون نتائج الحادث أكبر لولا تدخل العناية الإلهية التي حالت دون انقلاب السيارتين وسقوطهما من مرتفع.
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