"تغريدة شكر" للضمان...

بعد تعاونية موظفي الدولة ،الضمان الاجتماعي مشكورا ،يحاول التخفيف قدر الإمكان من كلفة الاستشفاء عن كاهل المضمونين...
طبعا مطلوب أكثر ،ولكن ذلك يتطلب تسديد الدولة المستحقات،وربما إعادة النظر بالأشتراكات وجدول الأعمال الطبية لناحية نسب التغطية وفق الأولويات، وكذلك الأدوية !
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) September 3, 2022
بعد تعاونية موظفي الدولة ،الضمان الاجتماعي مشكورا ،يحاول التخفيف قدر الإمكان من كلفة الاستشفاء عن كاهل المضمونين...
طبعا مطلوب أكثر ،ولكن ذلك يتطلب تسديد الدولة المستحقات،وربما إعادة النظر بالأشتراكات وجدول الأعمال الطبية لناحية نسب التغطية وفق الأولويات، وكذلك الأدوية !