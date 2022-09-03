"تغريدة شكر" للضمان...

غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر": "بعد تعاونية موظفي الدولة، الضمان الإجتماعي مشكورا، يحاول التخفيف قدر الإمكان من كلفة الاستشفاء عن كاهل المضمونين".



وأضاف: "طبعاً مطلوب أكثر، ولكن ذلك يتطلب تسديد الدولة المستحقات، وربما إعادة النظر بالإشتراكات وجدول الأعمال الطبية لناحية نسب التغطية وفق الأولويات، وكذلك الأدوية".

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