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لبنان

في جبل محسن... سرق مشتريات من التعاونية وحاول الهروب من دون أن يدفع الحساب

Lebanon 24
03-09-2022 | 08:03
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تمكن موظفو إحدى التعاونيات في منطقة جبل محسن - طرابلس من توقيف أحد الأشخاص أثناء سرقته مشتريات من داخل التعاونية ومحاولته الهروب دون دفع الحساب على الصندوق، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وعلم أن الموقوف من أصحاب السوابق، ليتم تسلميه لاحقاً إلى الأجهزة الأمنية.
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