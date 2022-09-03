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لبنان

بلدية عكار العتيقة تستنكر الاعتداء على الدفاع المدني

Lebanon 24
03-09-2022 | 08:09
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صدر عن بلدية عكار العتيقة البيان الآتي:
 
"تستنكر بلدية عكار العتيقة ما تعرض له الشاب حسين عباس الملحم من طعن بالسكين خلال قيامه باطفاء الحريق مع مجموعة من الشباب المتطوع في الدفاع المدني مساء اليوم الماضي مهما كانت الاسباب. 
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وان البلدية تؤكد المضي في حماية الغابة بشتى الوسائل وان الاهالي متضامنين معها لمنع قص الشجر وبيعه خارج البلدة وطلبت البلدية الاستعانة بكافة القوى الامنية لمتابعة هذا الموضوع لمتابعة البياعين.

نتمنى للشاب حسين الملحم الشفاء العاجل ونطلب من جميع الاهالي المساعدة في حماية الغابة من التصحر".
 
وكانت عكار العتيقة شهدت بالأمس حادثة مؤسفة حيث تعرض متطوعو الدفاع المدني للاعتداء من قبل تجار الفحم وقاطعي الأشجار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
 
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