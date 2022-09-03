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لبنان

نداء من "الزراعة" مع اشتداد موجة الحر...

Lebanon 24
03-09-2022 | 09:05
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دعت وزارة الزراعة في بيان المواطنين إلى "أخذ الاحتياطات اللازمة للسلامة العامة خلال التنقل أو التنزه في الاحراج والغابات مع اشتداد موجة الحر".

وشددت في بيان على "ضرورة إعلام الأجهزة المعنية بالتدخل السريع في عمليات إطفاء الحرائق والتي هي على أهبة الإستعداد لتنفيذ عمليات الإطفاء على جميع الأراضي اللبنانية".
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وأعلنت أنه "سيتم  التعاون مع البلديات والجمعيات الأهلية لتكون في حالة الجهوزية القصوى من أجل مواكبة الإنذارات المبكرة وتنظيم تدخل المتطوعين من المواطنين".

وأهابت الوزارة بالمواطنين والمزارعين "متابعة النشرات الإرشادية التي تصدر عنها وعن المؤسسات التابعة لها".

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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