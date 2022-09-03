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لبنان

اليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصراً

Lebanon 24
03-09-2022 | 09:40
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تتراوح تسعيرة الدولار عصر اليوم السبت في السوق الموازية، ما بين 34400 و34500 ليرة للدولار، وهي نفسها التسعيرة التي افتتحت عليها السوق الموازية.
 
 
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