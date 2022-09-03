Advertisement

لبنان

المقداد: خطوة مضيئة في ظلام الوضع الصحي

Lebanon 24
03-09-2022 | 09:25
A-
A+
Doc-P-987086-637978194800022516.jpg
Doc-P-987086-637978194800022516.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار النائب علي المقداد في تغريدة على "تويتر"  أن "خطوة مضيئة في ظلام الوضع الصحي مشت بها إدارة الضمان الاجتماعي بزيادة تعرفة الاستشفاء إلى مرتين ونصف، عسى ان تستجيب المستشفيات لتخفف عن كاهل المواطن المتألم، وعسى ان يعتبر الآخرون". 
Advertisement
المصدر: الوكالة الوطنية
مواضيع ذات صلة
تعليق قبول طلبات اللجوء في 12 منطقة ألمانية من أصل 16!
lebanon 24
03/09/2022 23:12:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تحت هذا الشرط... قضاة لبنان: مستعدون لتعليق الاعتكاف
lebanon 24
03/09/2022 23:12:12 Lebanon 24 Lebanon 24
اللجنة الفاعلة للمتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي: إلى الشارع نعود ولا تنازل عن حقوقنا
lebanon 24
03/09/2022 23:12:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوضية التربية في "التقدمي": لعدم خسارة عام تعليمي جديد
lebanon 24
03/09/2022 23:12:12 Lebanon 24 Lebanon 24

علي

مقداد

الضمان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:04 | 2022-09-03
15:59 | 2022-09-03
15:40 | 2022-09-03
15:20 | 2022-09-03
14:59 | 2022-09-03
14:40 | 2022-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website