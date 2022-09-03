المقداد: خطوة مضيئة في ظلام الوضع الصحي

أشار النائب علي المقداد في تغريدة على "تويتر" أن "خطوة مضيئة في ظلام الوضع الصحي مشت بها إدارة الضمان الاجتماعي بزيادة تعرفة الاستشفاء إلى مرتين ونصف، عسى ان تستجيب المستشفيات لتخفف عن كاهل المواطن المتألم، وعسى ان يعتبر الآخرون".

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