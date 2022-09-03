عند مدخل القموعة: سرقوا السلاح من مرافق وزير... ماذا كانت النتيجة؟

أقدم "ف.ا" و "ع.ط" و "م.ا" على سرقة سلاح كلاشنكوف ومسدس ١٤ من مرافق أحد الوزراء عند مدخل القموعة الفنيدق وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وكان برفقة مرافق الوزير٤ مهندسين، وقام بمواجهة السارقين حيث حصل إشكال معهم إلى أن تمكن المرافق من استعادة السلاح.

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