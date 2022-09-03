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لبنان

عند مدخل القموعة: سرقوا السلاح من مرافق وزير... ماذا كانت النتيجة؟

Lebanon 24
03-09-2022 | 09:44
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أقدم "ف.ا" و "ع.ط" و "م.ا" على سرقة سلاح كلاشنكوف ومسدس ١٤ من مرافق أحد الوزراء عند مدخل القموعة الفنيدق وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وكان برفقة مرافق الوزير٤ مهندسين، وقام بمواجهة السارقين حيث حصل إشكال معهم إلى أن تمكن المرافق من استعادة السلاح.
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