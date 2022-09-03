إخماد حريقين في غبالة والبوار... ماذا عن الأضرار؟

أخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني حريقاً شبّ في عمود واسلاك للامداد بالطاقة الكهربائية في غبالة - كسروان، وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.



كما أخمدت فرق الإطفاء في مركز الدفاع المدني في العقيبة حريقا إندلع في كاراج لطلاء السيارات في بلدة البوار كسروان واقتصرت الأضرار على الماديات.

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