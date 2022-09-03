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لبنان

إخماد حريقين في غبالة والبوار... ماذا عن الأضرار؟

Lebanon 24
03-09-2022 | 09:57
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أخمدت فرق الإطفاء في الدفاع المدني حريقاً شبّ في عمود واسلاك للامداد بالطاقة الكهربائية في غبالة - كسروان، وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.

كما أخمدت فرق الإطفاء في مركز الدفاع المدني في العقيبة حريقا إندلع في كاراج لطلاء السيارات في بلدة البوار كسروان واقتصرت الأضرار على الماديات.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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