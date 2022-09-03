"القومي" يستنكر "جريمة مدبرة ومتعمدة"

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أدان الحزب السوري القومي الإجتماعي "جريمة قتل الأسير موسى هارون أبو محاميد، من خلال انتهاج العدو الصهيوني سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وحجب الرعاية الصحية عنهم".وفي بيان، رأى مسؤول الملف الفلسطيني في الحزب القومي وهيب وهبي أن "استشهاد الأسير أبو محاميد جريمة مدبرة ومتعمدة، نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي يمارسها العدو بحق أسرانا الأبطال الذين بإرادتهم الصلبة يتحدون عتو السجان الصهيوني".وأضاف: "إن استمرار العدو الغاصب في ارتكاب جرائمه اليومية بحق أهلنا داخل فلسطين المحتلة، من دون أن يلقى العقاب اللازم، جعله يتمادى أكثر في جرائمه الموصوفة. فهو لم يعد يكتفِ باعتقال أهل الأرض بحجة دخولهم بلادهم المحتلة عام 1948 من دون تصريح. بل يعمد منذ مطلع العام 2022 إلى إطلاق النار بصورة مباشرة بهدف تصفية أبناء شعبنا في فلسطين".وحمل "عصابات الإحتلال الصهيوني كامل المسؤولية عن حياة وسلامة الأسرى الأبطال، الذين يشكلون عصبا أساسيا في حرب الوجود ضد الكيان الغاصب"، داعيا المؤسسات الدولية إلى "التحرك وعدم النأي بنفسها عن هذه الجرائم المتمادية".