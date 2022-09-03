ضمن حملة "أهلا بهالطلة"... لجنة محمية جزر النخل تنظم مهرجان طرابلس - الميناء السياحي

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ضمن إطار حملة "أهلا بهالطلة" التي تشهدها طرابلس والمهرجان السياحي الذي أطلق بتوجيهات من الرئيس نجيب ميقاتي ورعاية وزير السياحة وليد نصار ووزير البيئة ناصر ياسين، نظمت لجنة محمية جزر النخل مهرجان طرابلس - الميناء السياحي بالتعاون مع بلديتي طرابلس والميناء وبمشاركة عدد من الاتحادات الرياضية في لبنان.حضر المهرجان ممثل عن وزير البيئة المهندس عامر حداد وممثل وزير السياحة منال الايوبي، النائب جميل عبود، إمام مسجد العالي في الميناء الشيخ سامي ملك، الأب بشارة إيليا، أمين سر محافظة الشمال ايمان الرافعي، الوزير السابق طلال الحواط، العقيد يوسف جعيتاوي ممثل اللواء عماد عثمان وممثل مديرية المخابرات في الجيش النقيب محمد عبدالرزاق وممثل بلدية طرابلس المهندس نور الأيوبي، رئيسة قطاع المرأة في تيار العزم جنان مبيض، وفد من المغتربين في اتحاد ابناء الشمال برئاسة الحاج حسان مرحبا، ونائب الرئيس المستشار الحاج عمر ياسين، نائب نقيب محرري الصحافة اللبنانية غسان ريفي وشخصيات اجتماعية وجمعيات اهلية وممثلون عن الصليب الاحمر اللبناني والدفاع المدني ووفد كبير من نقابة المهندسين.في البداية كانت هناك كلمة ترحيبية من الاعلامية دارين نادر، ثم ألقى المهندس عامر حداد كلمة شكر الحضور فيها على مشاركتهم وكل الذين ساهموا في انجاح هذا المهرجان.وتناول حداد أهمية محمية جزر النخل معتبرا انّها تشكل عاملا استثماريّا مهما كونها من أهم المعالم السياحيّة على حوض البحر المتوسط .ثم أعلن حداد إنطلاق المهرجان الذي تضمن سلسلة من الأنشطة البحريّة من سباحة وسباق حسكات والغطس وكرة الماء وعروض يوغا وايكيدو كما أقيم مسرح عائم عرض عليه فقرات فنيّة وموسيقيّة وغنائيّة، واستمر المهرجان حتى ساعات المساء.وعبر الكثير من المشاركين عن إعجابهم بالمهرجان وبخصائص محمية جزر النخل وبمياهها النظيفة وشاطئها الذي يوازي بجماله أهم جزر العالم، مشددين على ضرورة استثمارها سياحيا بما يساهم بالنهوض الاقتصادي من طرابلس الى كل لبنان..