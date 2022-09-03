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لبنان

أمرٌ طارئ في سوق الدولار.. إليكم ما حصل قبل ساعات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-09-2022 | 12:00
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علم "لبنان24" أنّ عدداً كبيراً من الصرافين أقدم مساء اليوم السبت، على التوقف عن شراء الدولار من المُواطنين بشكلٍ مفاجئ. 

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ووفقاً للمعطيات، فقد تبين أن مجموعات الصرافين شهدت نقاشاتٍ سريعة أفضت إلى إعلان وقف بيع الدولار وشرائه تماماً وذلك بعد ورود معلومات عن إمكانية انخفاض الدولار خلال الساعات المقبلة. 

وفي السياق، قال أحد الصرّافين في السوق الموازية لـ"لبنان24" إنّه "بلمح البصر، جرى التوقف عن شراء الدولار وبيعه"، وأضاف: "كُنا نشتري بشكلٍ طبيعي، وفجأة وصلتنا رسائل تفيد بأنه يجب التوقف فوراً عن شراء الدولار بشكل خاص، لأن الانخفاض قد يحصل في أي لحظة، وبالتالي ستلحق بنا خسائر كبيرة في حال حصول أيّ هبوطٍ كبير في السعر". 

وأردف: "آخر سعرٍ تعاملنا به اليوم كان عند الـ34400 ليرة لبنانية، وبعدها توقفت عمليات التداول. المشكلة هي أن السّوق سيُصاب بصدمة مفاجئة بسبب هذا الأمر، ولا ندري ما إذا كان الكلام عن إنخفاض الدولار هو واقعي، لكن هذا ما تمّ تداوله في الوقت الحالي من دون معرفة أي سبب".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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