أمرٌ طارئ في سوق الدولار.. إليكم ما حصل قبل ساعات

علم "لبنان24" أنّ عدداً كبيراً من الصرافين أقدم مساء اليوم السبت، على التوقف عن شراء الدولار من المُواطنين بشكلٍ مفاجئ.



Advertisement ووفقاً للمعطيات، فقد تبين أن مجموعات الصرافين شهدت نقاشاتٍ سريعة أفضت إلى إعلان وقف بيع الدولار وشرائه تماماً وذلك بعد ورود معلومات عن إمكانية انخفاض الدولار خلال الساعات المقبلة. ووفقاً للمعطيات، فقد تبين أن مجموعات الصرافين شهدت نقاشاتٍ سريعة أفضت إلى إعلان وقف بيع الدولار وشرائه تماماً وذلك بعد ورود معلومات عن إمكانية انخفاض الدولار خلال الساعات المقبلة.



وفي السياق، قال أحد الصرّافين في السوق الموازية لـ"لبنان24" إنّه "بلمح البصر، جرى التوقف عن شراء الدولار وبيعه"، وأضاف: "كُنا نشتري بشكلٍ طبيعي، وفجأة وصلتنا رسائل تفيد بأنه يجب التوقف فوراً عن شراء الدولار بشكل خاص، لأن الانخفاض قد يحصل في أي لحظة، وبالتالي ستلحق بنا خسائر كبيرة في حال حصول أيّ هبوطٍ كبير في السعر".