حادثٌ مرعب أثناء سباق "رالي لبنان".. شاهدوا كيف خرَجت سيارة عن مسارها!

نشرت جمعية "اليازا" عبر حسابها على "تويتر"، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر حادثاً مروعاً أثناء سباق "رالي لبنان".

وبحسب المقطع المصور الذي نشرته "اليازا"، فإنّ سيارة المُتسابق عبدالله رواحي خرجت عن مسارها أثناء السباق، وذلك خلال المرحلة الرابعة من "الرالي"، الأمر الذي أدى اصطدامها بأحد الفواصل المتواجدة ضمن مسار السباق.

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ووفقاً للجمعيّة، فإنّ العناية الإلهيّة أنقذت الجماهير المتمركزة على جانب الطريق، إذ لم يؤدّ الحادث إلى إصابة أي شخصٍ هناك فيما اقتصرت الأضرارُ على الماديّات.

وفي ما يلي فيديو مُرفق للحادثة: