تراجع كبير في اصابات كورونا في لبنان.. ماذا عن الوفيات

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل " 454 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1210566،كما تم تسجيل حالتي وفاة".

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