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لبنان

تضاربٌ بآلات حادّة.. هذا ما جرى في الجنوب بسبب "سيارة"

Lebanon 24
03-09-2022 | 13:49
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وقع إشكالٌ، عصر اليوم السبت، في بلدة كفررمان - النبطية، أدى الى إصابة 3 اشخاص، أحدهم في حال حرجة.
وفي التفاصيل، فقد أقدم كل من "م.ن" و "ع.ن"، وهما من كفررمان، على الاعتداء على المواطنين "م.ف" ونجليه وهم من بلدة عربصاليم، وذلك على خلفية مرور وركن سيارة. ووفقاً للوكالة الوطنيّة للإعلام، فقد استخدم المعتدون أدوات حديدية وآلات حادة أثناء الإشكال. 
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وعملت عناصر من الصليب الاحمر واسعاف النبطية والرسالة الاسلامية على نقل الجرحى الـ3 الى مستشفيات النبطية، فيما تولت القوى الامنية التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.
 
 
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