إنفجار قنبلتين عند الحدود الجنوبيّة.. إليكم تفاصيل ما حدث

أقدمَ جنود العدو الإسرائيلي، مساء اليوم، على إطلاق قنبلتين صوتيتين باتجاه مجموعة من الشّبان عند الجانب اللبناني، وذلك إثر اقترابهم من السياج التقني عند موقع العباد في خراج بلدة حولا - قضاء مرجعيون، وفق ما أفادت الوكالة "الوطنية للإعلام".

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ويوم الأحد الماضي، شهد محيط الموقع الإسرائيلي توتراً أيضاً، إذ أقدمت قوات جيش العدو المتمركزة هناك، على إطلاق النار في الهواء باتجاه الأراضي اللبنانية وتحديداً باتجاه شُبّان كانوا على مقربة من الموقع المذكور.