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لبنان

"الدفاع المدني" يكشف وقائع حادثة وفاة جورج الرّاسي.. هذه الرواية الكاملة

Lebanon 24
03-09-2022 | 14:26
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أصدرت المديريّة العامة للدفاع المدني بياناً، اليوم السبت، علّقت فيه على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن دور عناصر الدفاع المدني في الحادثة المؤسفة التي أسفرت عن وفاة الفنان جورج الراسي والسيدة زينة المرعبي. 
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وقالت المديرية في بيانها: "بتاريخ السبت الواقع فيه 27-8-2022 الساعة 5.00 فجراً، تلقت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني بلاغاً يفيد بحصول اصطدام سيارة بالفاصل الاسمنتي وسط طريق المصنع الدولية، فانطلق على الفور فريق من المسعفين المتخصصين بالتدخل في الحالات المماثلة. عندها، إضطر الفريق المتخصص إلى استعمال معدات الإنقاذ الهيدروليكية بالنظر لفداحة الأضرار اللاحقة بالسيارة للتمكن من سحب الموجودين بداخلها، وتبين ان الحادث أسفر عن وفاة الفنان جورج الراسي والسيدة زينة المرعبي، فتم نقل جثتيهما الى مستشفى تعنايل العام، بعد ان انتهت الاجهزة الامنية من الاجراءات القانونية".
وأعربت المديرية عن أسفها إزاء المأساة التي حصلت، مؤكدة أن ما "تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من فرضيات يجافي الحقيقة، ويسيء إلى كفاءة وتفاني مسعفي الدفاع المدني الذي يتابعون باستمرار دورات تدريبية متتالية على يد خبراء حائزين على شهادات دولية في مجال الإنقاذ والإسعاف".
وتوجّهت المديرية بـ"أحرّ التعازي من ذوي ضحيتي الحادث"، آملةً من رواد التواصل الإجتماعي توخي الدقة عند تناقل أخبار مثل هذه الحادثة المؤلمة، كما أكدت بقاء عناصر الدفاع المدني على أتم الجهوزية لتلبية نداء الإنسانية.
 
 
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