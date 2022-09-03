إنجازٌ لبناني جديد على صعيد دولي.. تقريرٌ يكشف تفاصيل التألّق

فاز لبنان بـ3 ميداليات وعدة جوائز في مسابقة الابتكار الدولية للاختراع في كندا ICAN 2022، ضمن مشاركة وفد الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث.

ونظرًا للظروف العالمية الصحية والاقتصادية، تم تنظيم المسابقة هذا العام عن بعد بمشاركة 700 اختراع من 81 دولة، وذلك المسابقة للسنة السابعة.

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وتشارك المخترعون والمبتكرون والطلاب والأساتذة والباحثون والعلماء الخبرات خلال جلسات تفاعلية، واطّلعوا على المشاريع التّي تأهلت للنهائيات عبر أشرطة مصورة كانت معروضة على الموقع المخصص للمسابقة.

وقدمت الجوائز للفرق الرابحة والتي تمثّل 24 جهة علمية دولية أهلية من جامعات ومراكز ابحاث وهيئات علمية.



وفاز مشروع "INSECT MONITOR" من انتاج ياسمينا حايك، احمد حرب، حسين مروة وبتول ظاهر بإشراف الأستاذ حسين حرب من ثانوية المصطفى، بالإضافة للميدالية الذهبية بجائزة الجمعية الدولية الكندية للابتكار وتطوير المهارات.

والمشروع هو ابتكار يعتمد المكافحة الذكية للحشرات، واقتصادي لانه يوفر الوقت والمال ويزيد الفعالية ويمكن مستخدمه من رسم خارطة جغرافية وزمنية لتوزيع الحشرة في العالم.



كذلك، فاز مشروع "حماية بيض الترويت" للطالبتين آسيل مهنا وآية الخليل بإشراف الأستاذة زينب كويك من ثانوية البتول بالإضافة للميدالية الذهبية بجائزة جمعية مكّاو للابتكار والاختراع.

ووفقاً لتقرير نشرته "الوكالة الوطنية للإعلام"، فإن المشروع عبارة عن جهاز يحمي بيض سمك الترويت من التلف عبر إصدار الإشعارات عند حدوث أي طارئ.



مع هذا، فقد فاز مشروع "براكت" للمبتكر محمد باقر عبيد بالإضافة للميدالية الذهبية بجائزة الجمعية الإندونيسية للاختراعات وتطوير الابتكار.

وعملياً، فإن المشروع هو لغة برمجة ذكية شاملة ومبتكرة لتطوير تكنولوجيا الانترنت، وكذلك هي منصة إلكترونية لبناء المواقع والبرامج.



وتأتي هذه المشاركات ضمن استراتيجية الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث القائمة على تشجيع المخترعين لإبراز قدراتهم وتوجرة ابتكاراتهم بالمعارض الدولية.

وفي هذا الإطار سيشارك مخترعون ضمن أجنحة الهيئة في معرض اندونيسيا للاختراعات، لذلك دعت المخترعين والمبتكرين اللبنانيين للمسارعة في التسجيل إذ تقدّم لهم فرصة المشاركة بكلفة مخفضة.