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لبنان

خبيرٌ يكشف مسار سعر الدولار.. هل من انخفاض؟

Lebanon 24
03-09-2022 | 16:04
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كشف الخبير الاقتصادي وليد بوسليمان أن "مصرف لبنان باع الكثير من الدولارات خلال اليومين الماضيين"، مشيراً إلى أنّ "مسار الدولار تصاعدي"، وقال: "لا يمكننا الحديث عن سقف للسعر إلّا إذا حصل أمر ما".
وفي حديث عبر قناة الـ"MTV"، لفت بوسليمان إلى أن "ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، إنّما يدل على أن هناك تلاعب بالسوق الموازية في اليومين الماضيين، وقد يكون الهدف سياسياً"، وأضاف: "قبل الفراغ الرئاسي، فإن سبب الارتفاع في سعر الدولار مُرتبطاً بتدخلات سياسية. مع هذا، هناك مخاوف من فوضى في سعر صرف الدولار في السوق الموازية في حصول فراغ ضمن رئاسة الجمهورية". 
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