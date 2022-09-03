نوبة عصبيّة تصيب فتى في الشمال.. والسبب مُفاجى!

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نُقل فتى يبلغُ من العمر 15 عاماً إلى مستشفى الخير في المنية، وذلك إثر إصابته بنوبة عصبية.ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فقد تبين من خلال المعاينة الطبية أن سبب النوبة هو تعاطي حبة مخدرات من نوع "كابتاغون".وعقب تلك الحادثة، باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها بالحادثة تحت إشراف القضاء