30
o
بيروت
34
o
طرابلس
16
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
16
o
بشري
31
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"بكّير عالحكي الرئاسي"... والفراغ يطلّ من الباب العريض
Lebanon 24
03-09-2022
|
23:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت جويل بو يونس في" الديار":
على الرغم من ان شهرين يفصلان عن 31 تشرين و56 يوما عن مهلة الـ 60 يوما لانتهاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية، يصر اكثر من مصدر متابع ومن اكثر من طرف، حتى ممن بات اسمه يتداول في بورصة الاسماء المرشحة للاستحقاق الرئاسي، على اختصار الوضع الرئاسي بكلمتين مفادهما: "بكير بعد"!
Advertisement
صحيح انه "بكير" بعد على الحديث الرئاسي الجدّي، لكن لا كلام في المجالس والاروقة السياسية يعلو اليوم فوق مسألتين: الرئاسة والترسيم، لاسيما ان الحكومة طارت اقله حتى اللحظة، بعدما تعذر اتفاق رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي على تعديل وزاري يطال حكومة "معا للانقاذ"، سواء بتعديل بسيط يطال وزيرين فقط او تعديل جوهري يدخل 6 سياسيين الى المعترك الحكومي.
فهل تذهب الامور باتجاه اتفاق فريق 8 آذار على رئيس موحد؟ تجيب اوساط بارزة متابعة لجو 8 آذار: الاكيد ان هذا الفريق سيذهب موحدا الى مجلس النواب، وتتابع : قد يتم في نهاية المطاف الاتفاق على رئيس وسطي، ولو ان هذا الامر يعني حتما الفشل، لان المرحلة لا تتطلب رئيسا وسطيا، لكن لا شيء يمنع ايضا الاتفاق على رئيس يكون صديقا لسوريا ومنفتحا في الوقت نفسه على السعودية كدولة عربية شقيقة وتعطي مثالا بان فرنجية يمتلك هذه المواصفات، فمواقفه لم تتبدل منذ سنوات طوال، وهو نجح بالمحافظة على علاقات جيدة مع كل الاطراف، اما العلاقة مع باسيل، فهي قابلة لتدوير الزوايا، لاسيما ان بعض الاوساط تقول بان فرنجية لا يمضي على اوراق لاحد، لكنه مستعد لاعطاء كل مكون حقّه، ويعطي ما يحق لباسيل "من هالعين قبل التانية "، لاسيما انه في حال انتخب رئيسا فهو لن يأتي للنكايات، ولا للطعن باحد، ولا "بياكل حق حدا"، وتشدد الاوساط على ان ما يرغب به فرنجيه، في حال حالفه الحظ والظروف وقادته الى بعبدا، ان ينجح بترك بصمة في عهده، علما انه لن يستجدي الرئاسة من احد ومن يعطيه ثقته يكون مشكورا له.
ولكن ماذا عن بكركي المرجعية المسيحية الاولى، والمواصفات التي كان حددها البطريرك الراعي بالرئيس الغير حزبي والحيادي؟ تجيب الاوساط ان الراعي بدا في المرة الاخيرة التي التقى فيها فرنجية، اكثر ليونة تجاه مواصفات الرئيس الغير حزبي والحيادي، الى رئيس يتحدث مع الجميع وقادر ان يتعاون مع الجميع ويكون حكما عادلا، ما يعني بحسب الاوساط ، ان بكركي لم تعد تصرّ على الرئيس الغير حزبي، ما قرأه البعض اشارة ايجابية لسليمان فرنجية.
اما ما يحكى عن الغطاء المسيحي للرئيس، ووجوب ان تكون لديه حيثية مسيحية، تماما كما طلب رئيس التيار الوطني الحر، فتشير الاوساط البارزة الى ان احدا لا يمكنه ان يشكك بحيثية فرنجية المسيحية، علما انه ولو لم يسر به التيار الوطني الحر، فيمكن ان يحظى حتى اللحظة ب 15 صوتا مسيحيا واكثر، لكن المشكلة ليست هنا بل بتأمين النصاب.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أمرٌ طارئ في سوق الدولار.. إليكم ما حصل قبل ساعات
Lebanon 24
أمرٌ طارئ في سوق الدولار.. إليكم ما حصل قبل ساعات
12:00 | 2022-09-03
03/09/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تخطف الانظار بإطلالة بـ"الهوت شورت" وعقد ألماس فاخر (فيديو وصور)
Lebanon 24
هيفا وهبي تخطف الانظار بإطلالة بـ"الهوت شورت" وعقد ألماس فاخر (فيديو وصور)
06:15 | 2022-09-03
03/09/2022 06:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عبارة لبايدن تكشفُ صورة المواجهة في لبنان.. كيف سيتحرّك "حزب الله"؟
Lebanon 24
عبارة لبايدن تكشفُ صورة المواجهة في لبنان.. كيف سيتحرّك "حزب الله"؟
06:00 | 2022-09-03
03/09/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا توقع ميشال حايك لـ ترايسي شمعون؟ (فيديو)
Lebanon 24
ماذا توقع ميشال حايك لـ ترايسي شمعون؟ (فيديو)
06:23 | 2022-09-03
03/09/2022 06:23:23
Lebanon 24
Lebanon 24
خبيرٌ يكشف مسار سعر الدولار.. هل من انخفاض؟
Lebanon 24
خبيرٌ يكشف مسار سعر الدولار.. هل من انخفاض؟
16:04 | 2022-09-03
03/09/2022 04:04:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:45 | 2022-09-04
سعر ربطة الخبز ارتفع... ومفاجأة بعدد الأرغفة!
03:30 | 2022-09-04
حقل كاريش للغاز.. هل لبنان على أبواب حرب مع إسرائيل؟
03:16 | 2022-09-04
إسرائيل تتحرّك عسكرياً عند الحدود مع لُبنان اليوم.. ماذا سيَجري؟
03:15 | 2022-09-04
عون: تحية إلى شباب لبنان المشاركين بالحملة البحرية
03:15 | 2022-09-04
ترتيب البيت الزحلي: خطوات جديدة "على الطريق"
03:00 | 2022-09-04
من لُبنان.. كيف أنهى نصرالله "صراعاً" في العراق؟
فيديو
هاتف غوغل الجديد.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف غوغل الجديد.. هذه مواصفاته (فيديو)
08:00 | 2022-09-03
04/09/2022 10:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: ناصيف زيتون يواسي والدة جورج الراسي شاهدوا كيف تأثرت
Lebanon 24
فيديو ينتشر: ناصيف زيتون يواسي والدة جورج الراسي شاهدوا كيف تأثرت
03:15 | 2022-09-03
04/09/2022 10:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
اقطع ليمونة وضعها في وعاء بجانب سريرك.. لهذه الأسباب (فيديو)
Lebanon 24
اقطع ليمونة وضعها في وعاء بجانب سريرك.. لهذه الأسباب (فيديو)
23:19 | 2022-09-02
04/09/2022 10:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact