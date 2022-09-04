سكّان منطقة لبنانيّة بارزة تحت الخطر.. فيديو يوثقُ ما يجري هناك!

نشرت صفحة "وينيه الدولة" عبر "يوتيوب" مقطع فيديو يوثق لحظة حصول عملية سرقة لدراجة ناريّة في منطقة طريق المطار - بيروت.

ووفقاً للصفحة، فإنّ تلك المنطقة تعتبرُ من أكثر المناطق التي تشهدُ على عمليات سرقة للدراجات الناريّة في لبنان، إذ أنّ الكثيرَ من الحَوادث المُماثلة حصلت هناك في أوقاتٍ سابقة.

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واعتبر الكثير من الناشطين أن الأمن بات منعدماً على منطقة طريق المطار، مشيرين إلى أنّ عمليات السرقة تتزايد بشكل بارز هناك، الأمر الذي يضعُ المواطنين وممتلكاتهم تحت الخطر المُستمر.

مع هذا، فقد رأى الناشطون أن مشاهد عمليات السرقة المتكررة في أكثر من محلّة، تكشف أن الأمان بات منعدماً في مختلف المناطق.

وفي ما يلي مقطع فيديو يوثق عملية سرقة لدراجة ناريّة أمام أحد الشركات في المحلّة المذكورة: