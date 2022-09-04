Advertisement

لبنان

المواصفات المعاكسة للرئيس

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
04-09-2022 | 02:45
A-
A+
Doc-P-987187-637978753388080323.jpg
Doc-P-987187-637978753388080323.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طُلب من سياسي "عتيق" تحديد مواصفات الرئيس العتيد للجمهورية، فأجاب بإختصار وبشيء من الحسرة: ما لم نره في آخر ست سنوات. 
هذا الجواب صدم السائلين، الذين لم يكونوا يتوقعّونه، وكانوا يظّنون أنهم سيحصلون منه على محدّدات إستنائية لهذه المواصفات، خصوصًا أن الذي توجّه إليه السؤال عاصر أكثر من عهد، وصولًا إلى عهد الرئيس كميل شمعون. وعدّد مواصفات كل الرؤساء الذين تعاقبوا على السدّة الرئاسية، بدءًا بالرئيس بشاره الخوري حتى يومنا هذا. ويقول أن لكل عهد حسناته وسيئاته، ولكل رئيس طريقته في التعاطي مع القضايا الوطنية والمشاكل التي كانت تستجدّ، والتي كانت ظروف المرحلة تتحكّم بطبيعة التصرّفات. 
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:48 | 2022-09-04
03:45 | 2022-09-04
03:30 | 2022-09-04
03:16 | 2022-09-04
03:15 | 2022-09-04
03:15 | 2022-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website