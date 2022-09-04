30
o
بيروت
34
o
طرابلس
16
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
16
o
بشري
31
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المواصفات المعاكسة للرئيس
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
04-09-2022
|
02:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
طُلب من سياسي "عتيق" تحديد مواصفات الرئيس العتيد للجمهورية، فأجاب بإختصار وبشيء من الحسرة: ما لم نره في آخر ست سنوات.
هذا الجواب صدم السائلين، الذين لم يكونوا يتوقعّونه، وكانوا يظّنون أنهم سيحصلون منه على محدّدات إستنائية لهذه المواصفات، خصوصًا أن الذي توجّه إليه السؤال عاصر أكثر من عهد، وصولًا إلى عهد الرئيس كميل شمعون. وعدّد مواصفات كل الرؤساء الذين تعاقبوا على السدّة الرئاسية، بدءًا بالرئيس بشاره الخوري حتى يومنا هذا. ويقول أن لكل عهد حسناته وسيئاته، ولكل رئيس طريقته في التعاطي مع القضايا الوطنية والمشاكل التي كانت تستجدّ، والتي كانت ظروف المرحلة تتحكّم بطبيعة التصرّفات.
Advertisement
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أمرٌ طارئ في سوق الدولار.. إليكم ما حصل قبل ساعات
Lebanon 24
أمرٌ طارئ في سوق الدولار.. إليكم ما حصل قبل ساعات
12:00 | 2022-09-03
03/09/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تخطف الانظار بإطلالة بـ"الهوت شورت" وعقد ألماس فاخر (فيديو وصور)
Lebanon 24
هيفا وهبي تخطف الانظار بإطلالة بـ"الهوت شورت" وعقد ألماس فاخر (فيديو وصور)
06:15 | 2022-09-03
03/09/2022 06:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عبارة لبايدن تكشفُ صورة المواجهة في لبنان.. كيف سيتحرّك "حزب الله"؟
Lebanon 24
عبارة لبايدن تكشفُ صورة المواجهة في لبنان.. كيف سيتحرّك "حزب الله"؟
06:00 | 2022-09-03
03/09/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا توقع ميشال حايك لـ ترايسي شمعون؟ (فيديو)
Lebanon 24
ماذا توقع ميشال حايك لـ ترايسي شمعون؟ (فيديو)
06:23 | 2022-09-03
03/09/2022 06:23:23
Lebanon 24
Lebanon 24
خبيرٌ يكشف مسار سعر الدولار.. هل من انخفاض؟
Lebanon 24
خبيرٌ يكشف مسار سعر الدولار.. هل من انخفاض؟
16:04 | 2022-09-03
03/09/2022 04:04:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
03:48 | 2022-09-04
كارثة قد تحصل.. مهاجرون لبنانيون عالقون وسط البحر!
03:45 | 2022-09-04
سعر ربطة الخبز ارتفع... ومفاجأة بعدد الأرغفة!
03:30 | 2022-09-04
حقل كاريش للغاز.. هل لبنان على أبواب حرب مع إسرائيل؟
03:16 | 2022-09-04
إسرائيل تتحرّك عسكرياً عند الحدود مع لُبنان اليوم.. ماذا سيَجري؟
03:15 | 2022-09-04
عون: تحية إلى شباب لبنان المشاركين بالحملة البحرية
03:15 | 2022-09-04
ترتيب البيت الزحلي: خطوات جديدة "على الطريق"
فيديو
هاتف غوغل الجديد.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف غوغل الجديد.. هذه مواصفاته (فيديو)
08:00 | 2022-09-03
04/09/2022 10:57:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: ناصيف زيتون يواسي والدة جورج الراسي شاهدوا كيف تأثرت
Lebanon 24
فيديو ينتشر: ناصيف زيتون يواسي والدة جورج الراسي شاهدوا كيف تأثرت
03:15 | 2022-09-03
04/09/2022 10:57:46
Lebanon 24
Lebanon 24
اقطع ليمونة وضعها في وعاء بجانب سريرك.. لهذه الأسباب (فيديو)
Lebanon 24
اقطع ليمونة وضعها في وعاء بجانب سريرك.. لهذه الأسباب (فيديو)
23:19 | 2022-09-02
04/09/2022 10:57:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact