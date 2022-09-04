المواصفات المعاكسة للرئيس

طُلب من سياسي "عتيق" تحديد مواصفات الرئيس العتيد للجمهورية، فأجاب بإختصار وبشيء من الحسرة: ما لم نره في آخر ست سنوات.

هذا الجواب صدم السائلين، الذين لم يكونوا يتوقعّونه، وكانوا يظّنون أنهم سيحصلون منه على محدّدات إستنائية لهذه المواصفات، خصوصًا أن الذي توجّه إليه السؤال عاصر أكثر من عهد، وصولًا إلى عهد الرئيس كميل شمعون. وعدّد مواصفات كل الرؤساء الذين تعاقبوا على السدّة الرئاسية، بدءًا بالرئيس بشاره الخوري حتى يومنا هذا. ويقول أن لكل عهد حسناته وسيئاته، ولكل رئيس طريقته في التعاطي مع القضايا الوطنية والمشاكل التي كانت تستجدّ، والتي كانت ظروف المرحلة تتحكّم بطبيعة التصرّفات.