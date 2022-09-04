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لبنان

تحرّك نائب "يزعج" باسيل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-09-2022 | 01:15
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بعد زيارة النائب ابراهيم كنعان الى الديمان ولقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي  الذي استبقاه الى مأدبة الغداء، وحديثه على الرئيس الكامل المواصفات، خرجت تسريبات في الوسط السياسي تشير إلى "انزعاج مطلق من رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من كنعان، الذي يعتمد منذ انتهاء الانتخابات النيابية، استقلالية في تحركاته ومواقفه، اسوة بنوّاب آخرين".
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إلّا ان الانزعاج من كنعان، بحسب ما تم تسريبه، "مرده تواصله الدوري في الآونة الأخيرة  مع مسؤولين اميركيين سواء من السفارة أو عبر اتصالات هاتفية، الامر الذي خلق حساسية شديدة لدى باسيل".
ووفق التسريبات، فان "باسيل يعتبر أن كنعان يهدف من حراكه التسويق لنفسه رئاسيا، خاصة وأنها ليست المرة الاولى التي يفعل بها ذلك، وانه عندما كان الجنرال عون في الرابية قبل انتخابه لرئاسة الجمهورية، سمع  باسيل ذلك مرارا عن كنعان،  ومن نقل اليه المعلومات في ذلك الحين كان شخصية اميركية واخرى لبنانية".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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