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لبنان

ترتيب البيت الزحلي: خطوات جديدة "على الطريق"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-09-2022 | 03:15
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في إطار ترتيب البيت الكاثوليكي الزحلي ، سجل عدد من اللقاءات التمهيدية للزيارة الاولى لنائب" القوات اللبنانية" جورج عقيص الى دارة النائب والوزير السابق نقولا فتوش. 
وفي هذا السياق تفيد المعلومات ان الإستحقاقات المقبلة على المدينة، وخاصة البلدية منها، ستكون في طليعة المداولات القادمة، حيث من الممكن جداً أن تقوم "القوات اللبنانية" بترشيح منسق زحلة في القوات الدكتور ميشال فتوش لرئاسة البلدية ، وهو بالتحديد إبن شقيق الوزير نقولا فتوش، ولكن العلاقة لم تكن بينهما على ما يرام حتى الأمس القريب ، وربما هذه الزيارة للنائب القواتي الى دارة فتوش تكسر الجليد بين أفراد العائلة الواحدة ، كون أي ترشيح بلدي لن يكون على قدر الآمال إن لم ينطلق به المرشح من بيته وعائلته ثم حزبه.
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 وفي السياق عينه علم أنه من الممكن أن تكون  هناك خطوة "قواتية"مماثلة الى دارة  الوزير الراحل  إيلي سكاف كون "الكتلة الشعبية" لها حضورها الشعبي ودورها  الفاعل في الإطار البلدي.
ويقول مرجع زحلي" على القوى السيادية في المدينة ، أي القوات والكتائب وسواهما،جمع  أكبر كوكبة من العائلات في عاصمة الكثلكة والبقاع زحلة تمهيداً لانتخاب مجلس  بلدي على قدر الطموحات ، لتأمين الأساسيات للعيش والنمو في المدينة، فتعود عاصمة القضاء من دون منازع".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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خاص "لبنان 24"

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