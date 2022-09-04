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لبنان

سعر ربطة الخبز ارتفع... ومفاجأة بعدد الأرغفة!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-09-2022 | 03:45
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تواصل الأفران رفع تسعيرة ربطة الخبز في ظلّ ارتفاع أسعار المحروقات من جهة، والدولار في السوق الموازية من جهة أخرى.
وعلى الرغم من أن وزارة الإقتصاد لم تصدر أي تعديل على جدول أسعار الخبز، عمد عدد كبير من الأفران إلى رفع سعر الربطة إلى 15000 ليرة لبنانية. ولوحظ أن ربطة الخبز أصبحت مؤلفة من 6 أرغفة فقط، أي أن إرتفاع سعرها جاء بالتوازي أيضا مع تقليل عدد الارغفة، علما أن وزارة الاقتصاد أمّنت القمح المدعوم للمحافظة على إستقرار سعر الخبز.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

إقتصاد

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