العام الدراسي على الأبواب... الكتب بالدولار وهذه أسعار "الشنطة"

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مع بداية شهر أيلول، يدخل اللبنانيون أجواء العام الدراسي الجديد. وبالرغم من الضبابيّة التي تحوم حول مصير المدراس وما إذا كانت ستفتح أبوابها في ظل الأزمة الإقتصادية التي تتربص باللبنانيين عامة وأولياء الطلاب خاصة، بدأت الإعلانات المتعلقة بالقرطاسية المدرسيّة تنهمر من كل حدب وصوب.وفي حين قررت بعض المكتبات المعروفة عدم الكشف عن الاسعار، قامت أخرى بالإعلان رسمياً عن ثمن الكتب والقرطاسيّة.وبنظرة سريعة على الأسعار، لوحظ أن "الشنطة" المدرسية تتراوح ما بين 300 ألف والمليون ليرة لبنانية، أما الدفاتر فبين الـ35000 و200 ألف ليرة لبنانيّة. كما ان أسعار الكتب المدرسية أصبحت مسعّرة بالدولار الأمر الذي سيشكل عائقاً أمام من هم غير قادرين على تأمين أبسط المتطلبات المدرسية لأطفالهم.