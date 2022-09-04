فيديو لوفيق صفا يضجّ مواقع التواصل.. هذا ما فعله مع مسؤول أميركي

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً بانتشار مقطع فيديو يُظهر رفض مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في "حزب الله" وفيق صفا، مصافحة مدير وحدة المخابرات الأميركيّة في لبنان، وذلك أثناء المشاركة في العزاء بوفاة والد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
اللافت في الفيديو أنّ صفا أصرّ على عدم مُصافحة أيّ شخصية، في حين أنّ نواباً آخرين كانوا إلى جانب صفا مثل وائل أبو فاعور وعدنان طرابلسي، قد بادروا إلى مُصافحة المسؤول الأميركي. كما كان اللافت "الاشارة السريعة" بين صفا وأبو فاعور بعد مرور المسؤول الأميركي.
وكمُقاربة أوليّة لما جرى رصده، فقد اعتبر بعض الناشطين أنّ صفا قد يكونُ التزم عدم مُصافحة أي شخصية انطلاقاً من التدابير الوقائيّة المرتبطة بفيروس "كورونا"، في حين رأى البعض الآخر في خطوة صفا، موقفاً حزبياً عبر عدمِ مُصافحة أي مسؤولٍ أميركيّ.