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لبنان
سعران للمشروبات... مع تبريد أو بلا!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
04-09-2022
|
04:45
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بدأ بعض التجار يعتمدون طريقة" مبتكرة" تحميهم من الخسائر وتوفر لهم مزيدًا من الأرباح في ما يتعلق ببيع المشروبات.
وهذا ما أكده بعض الزبائن الذين لاحظوا سعرين مختلفين للمشروبات، إذ إن المشروبات المبردة تباع بسعر أعلى من تلك غير المبردة.
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
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