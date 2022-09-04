Advertisement

لبنان

سعران للمشروبات... مع تبريد أو بلا!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
04-09-2022 | 04:45
A-
A+
Doc-P-987195-637978759511840338.jpg
Doc-P-987195-637978759511840338.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأ بعض التجار يعتمدون طريقة" مبتكرة" تحميهم من الخسائر وتوفر لهم مزيدًا من الأرباح في ما يتعلق ببيع المشروبات.
وهذا ما أكده بعض الزبائن الذين لاحظوا سعرين مختلفين للمشروبات،  إذ إن المشروبات المبردة تباع بسعر أعلى من تلك غير المبردة.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
العام الدراسي على الأبواب... الكتب بالدولار وهذه أسعار "الشنطة"
lebanon 24
04/09/2022 16:50:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية الفرنسي: سقف أسعار النفط الروسي يتطلب التزاما عالميا سيكون من الصعب تنفيذه
lebanon 24
04/09/2022 16:50:50 Lebanon 24 Lebanon 24
استقرار أسعار الذهب في مصر
lebanon 24
04/09/2022 16:50:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب أسعار الكهرباء.. المصانع البريطانية تواجه خطر الإغلاق!
lebanon 24
04/09/2022 16:50:50 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

رادار لبنان24

مشروبات

أسعار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-09-04
04:00 | 2022-09-04
09:43 | 2022-09-04
09:31 | 2022-09-04
09:00 | 2022-09-04
08:20 | 2022-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website