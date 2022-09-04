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لبنان

100 دولار اكرامية.. حجزنا الى لبنان وليس الى سوريا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-09-2022 | 05:15
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أقدمت احدى السيدات في مطعم شهير شمال لبنان على إعطاء مبلغ 100 دولار اميركي كإكرامية لإحدى النادلات العاملات في المطعم. وحين رفضت الاخيرة المبلغ، خجلاً، أصرّت السيدة على منحها المبلغ قائلة: هذا المبلغ هو تشجيع مني للبناني من اجل العمل في بلاده، بعد أن أصبحنا نأتي من الخارج ونظن أننا حجزنا الى سوريا!
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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