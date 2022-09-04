هذا هو سقف جعجع في قداس "العهد لكم"... هل يعتذر؟

بين إطلالتي رئيس مجلس النواب نبيه بري من صور يوم الأربعاء الماضي في الذكرى الـ 44 لتغييب الإمام موسى الصدر، وإطلالة رئيس حزب "القوّات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع من معراب اليوم في قداس شهداء المقاومة اللبنانية تحت شعار "العهد لكم"، فاصل زمني قصير. ولكن المواقف قد تكون متشابهة من حيث توجيه أصابع الإتهام إلى العهد و"التيار الوطني الحر" بالتقصير وجرّ البلاد إلى قعر "جهنم" على حدّ التوصيف الذي أطلقه الرئيس ميشال عون بنفسه على الحال التي وصل إليها البلد، وليس أحدًا غيره.

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إلاّ أن سقف مواقف جعجع في هذا الإتجاه سيكون أعلى من سقف الرئيس بري، الذي إكتفى بتوجيه الإتهامات للعهد و"التيار"، غمزًا ولمزًا، وعلى طريقته الخاصة.