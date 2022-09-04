حقل كاريش للغاز.. هل لبنان على أبواب حرب مع إسرائيل؟



Advertisement بحسب موقع "ميدل إيست أي" البريطاني، "في 13 تموز، ولأول مرة، هدد نصر الله إسرائيل صراحةً بالحرب إذا مضت قدمًا في خططها في أوائل أيلول لبدء تشغيل حقل غاز كاريش، الواقع على أطراف المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية (EEZ). وسبق هذه التهديدات، التي تكررت مرات عدة في الأسابيع الأخيرة، إطلاق ثلاث طائرات استطلاع بدون طيار باتجاه منصة كاريش في 2 تموز. تبع ذلك بث فيديو كجزء من تلك الحرب النفسية، يظهر منصة إطلاق وصواريخ أرض - بحر إيرانية من نوع نور (نسخة معدلة من صاروخ C-802 الصيني) وصور بالأشعة تحت الحمراء لكاريش ووحدات إنتاج واستخراج عائمة إسرائيلية حول المنصة، مع إحداثياتها الجغرافية". لم يكن خطر اندلاع حرب بين لبنان وإسرائيل مرتفعاً إلى هذا الحد منذ العام 2006. منذ أن هدد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله باستخدام القوة لمنع إسرائيل من استخراج الغاز من جانب واحد من حقول معينة في شرق البحر المتوسط، كانت هناك دبلوماسية مفتوحة وسرية لتجنب صراع لا تحمد عقباه.بحسب موقع "ميدل إيست أي" البريطاني، "في 13 تموز، ولأول مرة، هدد نصر الله إسرائيل صراحةً بالحرب إذا مضت قدمًا في خططها في أوائل أيلول لبدء تشغيل حقل غاز كاريش، الواقع على أطراف المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية (EEZ). وسبق هذه التهديدات، التي تكررت مرات عدة في الأسابيع الأخيرة، إطلاق ثلاث طائرات استطلاع بدون طيار باتجاه منصة كاريش في 2 تموز. تبع ذلك بث فيديو كجزء من تلك الحرب النفسية، يظهر منصة إطلاق وصواريخ أرض - بحر إيرانية من نوع نور (نسخة معدلة من صاروخ C-802 الصيني) وصور بالأشعة تحت الحمراء لكاريش ووحدات إنتاج واستخراج عائمة إسرائيلية حول المنصة، مع إحداثياتها الجغرافية".

الخيار العسكري

وتابع الموقع، "في نهاية شهر تموز، سار عناصر من حزب الله، بلباسهم العسكري ولكن بدون أسلحة، على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية، على بعد أمتار قليلة من الجنود الإسرائيليين المنتشرين على الجانب الآخر من السياج. بلغت تهديدات نصر الله ذروتها في العاشر من آب. مخاطباً الحشد خلال إحياء ذكرى عاشوراء، دعا زعيم حزب الله مؤيديه "للاستعداد لأي احتمال" مؤكداً أن "اليد التي ستلمس ثروتنا ستُقطع". قال وزير خارجية لبناني سابق، طلب عدم ذكر اسمه، لموقع "ميدل إيست أي": "من خلال طرح الخيار العسكري على الطاولة، يريد حسن نصر الله بالفعل إعادة إطلاق المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية في وقت أصبح استخراج الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط قضية عالمية في سياق المواجهة بين روسيا والدول الغربية".

وقال شارل أبي نادر، وهو جنرال لبناني متقاعد، للموقع: "غاز شرق المتوسط ، بما في ذلك الغاز من لبنان، هو اليوم أحد عناصر المواجهة العالمية". وأضاف: "إذا تم استخراج ما يكفي من الغاز ليحل جزئياً محل الغاز الروسي، فقد يغير ذلك المعادلات الدولية. تمكنت روسيا من تحويل الغاز إلى سلاح فاعل تسبب في حدوث صدوع في المعسكر الغربي". من جانبهم، منتقدو حزب الله لا يخفون الانعكاسات السلبية المحتملة على لبنان لما تسميه وسائل الإعلام الآن "معادلة نصر الله". حذر الزعيم الدرزي وليد جنبلاط قائلاً: "زعيم حزب الله يتصرف كلاعب في لعبة الأمم. لكن يجب أن نبقى خارج هذه اللعبة. يجب على السيد نصر الله أن يحاول إنقاذنا من الحرب. إذا حدثت الحرب فسوف تتسبب في دمار متبادل". وأضاف جنبلاط مخاطبًا نصر الله خلال مقابلة أجريت معه مؤخرًا: "يمكنك إرسال طائرات مسيّرة وإطلاق صواريخ، لكن حاول التفكير في الرد حتى لو كنت تؤمن بالردع العسكري".

معادلة نصرالله

وأضاف الموقع، "لكن لنهج نصر الله مدافعون عنه. يقول أبي نادر: "أعتقد أن هذه المعادلة يمكن أن تخدم مصالح لبنان على كل المستويات". وأضاف: "لو لم يكن للبنان أصول وقدرات ردع تجعله قوياً، لما استأنفت إسرائيل عملية المفاوضات غير المباشرة المعلقة منذ تشرين الأول 2021". وتابع قائلاً: "لو لم تأخذ إسرائيل في الحسبان حقيقة وجود قوات كافية في لبنان قادرة على منع استغلال حقل كاريش، الذي تعتبره الأمم المتحدة منطقة اقتصادية حصرية غير لبنانية، لكانت قد بدأت بالفعل في استخراج الغاز". بالنسبة له، "حتى لو تم إسقاط الطائرات المسيّرة فوق منطقة كاريش، فإن هذه الخطوة كانت لتكون بمثابة رسالة للإسرائيليين تظهر جدية حزب الله وتصميمه على معارضة الأهداف الإسرائيلية. إذا تمكنت مسيّرات غير مسلحة من الاقتراب من الحقل، فهذا يعني أن الأجهزة المسلحة يمكنها أن تفعل الشيء نفسه". إن تهديدات نصر الله الكلامية مصحوبة بإجراءات ملموسة على الأرض. مصادر مقربة من الحزب أخبرت الموقع أن حزب الله وضع قواته في لبنان وسوريا في حالة تأهب قصوى، وتم تأكيد هذه المعلومات من قبل مسؤولين أمنيين لبنانيين. أعيد انتشار وحدات النخبة من لواء الرضوان، المنتشرة منذ سنوات حول مدينة حلب ضد الجماعات الإسلامية المسلحة، في جنوب لبنان وطُلب من وحدات الاحتياط البقاء في حالة تأهب. قال مسؤول أمني لبناني للموقع: "إنها أكبر عملية تعبئة منذ حرب 2006". وأضاف: "آلاف المقاتلين متورطون. وقد تم استدعاء عناصر حزب الله الذين يعيشون في الخارج وتم تنظيم مناورات بشكل خفي لاختبار فعالية مراكز القيادة والسيطرة وكذلك شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية التي أقامها الحزب في كل أنحاء لبنان".

طبول الحرب تُقرع

وبحسب الموقع، "اسرائيل من جهتها تستعد للحرب أيضاً. وضع الجيش الإسرائيلي قواته على الحدود مع لبنان في حالة تأهب قصوى، وانتشرت القبة الحديدية بنسختيها البرية والبحرية في منطقة الصراع. كما عززت البحرية الإسرائيلية وجودها حول حقل كاريش. على الرغم من هذا الانتشار العسكري المكثف على جانبي الحدود، يعتقد أبي نادر أن "الحرب غير مرجحة". وأوضح أنه "عندما يصبح الردع فعالاً، تقل احتمالية نشوب حرب بين الأطراف". واضاف "لقد رأينا ذلك خلال الحرب الباردة أو بين الهند وباكستان، وكلاهما أصبحا قوة نووية. والسبب الآخر الذي يبقي شبح الحرب بعيدًا هو البحث الغربي عن بعض الاستقرار في الشرقين الأدنى والأوسط، لأن الصراع سيعرض للخطر جهود استغلال موارد الغاز". ومع ذلك، فإن الرئيس السابق للدبلوماسية اللبنانية الذي قابله الموقع لا يشارك هذا التحليل. مخاطر الحرب والاتفاق متساوية. هناك العديد من العوامل التي تدخل حيز التنفيذ ولا يمكن لأحد التنبؤ بمسار الأحداث على وجه اليقين. وبالتالي، فإن الأطراف المتحاربة تضع إصبعها على الزناد في انتظار نتيجة المفاوضات، التي استؤنفت من خلال المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين. ففي منتصف حزيران، استأنف كبير مستشاري وزارة الخارجية لأمن الطاقة رحلاته الدبلوماسية بين لبنان وإسرائيل".

الرد النهائي

وتابع الموقع، "لم يتم حتى الآن إرسال رد إسرائيل النهائي على مطالب لبنان رسمياً إلى السلطات اللبنانية. ومع ذلك، كشفت القناة 12 الإسرائيلية هذا الأسبوع عن محتواها، نقلاً عن مصادر غير رسمية. ستعرض إسرائيل الاحتفاظ الكامل بحقل كاريش مع التنازل عن المنطقة المتنازع عليها بالكامل للبنان، بما في ذلك حقل قانا، مقابل تعويض مالي عن المناطق المتشابكة، والتي تبلغ ثلث مساحة قانا. لكن لبنان يرفض دفع أي تعويضات مالية. كما تقترح إسرائيل أن يُعهد بالعمل في حقلي الغاز اللبناني والإسرائيلي إلى نفس الشركة، في هذه الحالة Energean، المسؤولة عن استخراج الغاز من كاريش. لكن بالنسبة لبيروت التي ترفض أي شكل من أشكال تطبيع العلاقات مع إسرائيل، فإن إقامة مشاريع مشتركة معها أمر غير وارد. كما وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن استخراج الغاز، الذي كان من المقرر أن يبدأ في أوائل أيلول، سيتم تأجيله حتى تشرين الأول "لأسباب فنية". وهكذا، لم يعد لدى حزب الله ذريعة لمهاجمة البنى التحتية الغازية الإسرائيلية في المستقبل القريب. وتعتقد صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله أن الرد الإسرائيلي يتضمن تنازلات، لكنه يشمل "الكثير من المخاطر التي لن يقبلها لبنان". تنتظر السلطات اللبنانية حاليًا أن ينقل هوكشتاين رد إسرائيل رسميًا. سيعتمد التسلسل اللاحق للأحداث على تقييم حزب الله لها".