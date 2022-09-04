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لبنان

مداهمة للجيش لأحد المنازل في بلدة ببنين... إليكم تفاصيل ما جرى ليل أمس

Lebanon 24
04-09-2022 | 02:41
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من الجيش داهمت ليل أمس السبت، منزل أحد المواطنين في بلدة ببنين، لتوقيفه بجرم شراء بضاعة بمبلغ مالي باهظ الثمن من دون دفع ثمنها.

واثر المداهمة لم يتم العثور على المطلوب، وتمّت مصادرة المضبوطات باشراف القضاء المختص.
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ووفقاً للمعلومات، فإنّه عمد إلى شراء البضائع، وبعد إستلامها قام بالاعتداء على التاجر وإخراجه من البلدة.
 
 
 
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