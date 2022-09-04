عون: تحية إلى شباب لبنان المشاركين بالحملة البحرية

كتب رئيس الجمهوريّة ميشال عون عبر حسابه على "تويتر":

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"من طرابلس إلى الناقورة، مروراً بموانئنا، تحية إلى شباب لبنان المشاركين بالحملة البحرية تمسكاً بحق لبنان الكامل بمياهه وحدوده وثرواته.وحدة موقفنا ضمانة حقوقنا، وثرواتنا لأجيالنا المتطلّعة بثبات لتجسيد طموحاتها بوطن تصنعه على قدر أحلامها بظل علم البلاد".