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لبنان

عون: تحية إلى شباب لبنان المشاركين بالحملة البحرية

Lebanon 24
04-09-2022 | 03:15
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كتب رئيس الجمهوريّة ميشال عون عبر حسابه على "تويتر":
 
"من طرابلس إلى الناقورة، مروراً بموانئنا، تحية إلى شباب لبنان المشاركين بالحملة البحرية تمسكاً بحق لبنان الكامل بمياهه وحدوده وثرواته. 
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وحدة موقفنا ضمانة حقوقنا، وثرواتنا لأجيالنا المتطلّعة بثبات لتجسيد طموحاتها بوطن تصنعه على قدر أحلامها بظل علم البلاد".
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