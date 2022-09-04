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لبنان

كارثة قد تحصل.. مهاجرون لبنانيون عالقون وسط البحر!

Lebanon 24
04-09-2022 | 03:48
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كشف معلومات "لبنان24"، اليوم الأحد، أنّ مهاجرين لبنانيين علِقوا في عرض البحر منذ 3 أيامٍ وذلك أثناء انتقالهم إلى إيطاليا.
 
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ووفقاً للمُعطيات المتوفرة، فإنّ المُهاجرين هم من مناطق في شمال لبنان، وقد ناشدوا السلطات اللبنانية لإنقاذهم فوراً قبل حصولِ أي كارثة.

وأشارت المصادر إلى أن المهاجرين أكدوا مؤخراً أن باخرة إيطاليّة علمت بوجودهم في البحر، إلا أنها لم تُبادر لمساعدتهم، في حين أنّه كانت هناك محاولات للتواصل مع السفارة الإيطاليّة في لبنان للتحرك بغية نجدتهم، إلّا أنّ الأمور باءت بالفشل. 
 
وبحسب المصادر، فقد ضمّت صفوف المهاجرين عدداً من النساء الحوامل فضلاً عن أشخاصٍ آخرين يعانون من أمراض عديدة. 
 
 
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