توضيح من "اليونيفيل": لم ننقل مثل هذه الرسالة من "إسرائيل"

علّقت قوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، على أحد التقارير الاعلامية التي زعمت أن "اليونيفيل"، نقلت رسالة من "إسرائيل" مفادها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطلق النار على أي شخص يقترب من الخط الأزرق من الجانب اللبناني، مشددة على أن "هذا التقرير غير صحيح ولم تنقل اليونيفيل مثل هذه الرسالة".

وقالت "اليونيفيل" في بيان: "تود اليونيفيل أن تنتهز هذه الفرصة لتأكيد الدور المهم والحاسم الذي تلعبه وسائل الإعلام في نقل المعلومات الواقعية، وندعوها الى مراجعتنا مباشرة قبل نشر التقارير التي يمكن أن تزيد التوتر في بيئة متقلبة".

وأكدت أنها "تواصل بذل قصارى جهدها للحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان، حيث يقوم حفظة السلام التابعين لها بدوريات ومراقبة منطقة العمليات ليل نهار".