قبيسي من كفررمان: لن نركع ولن نطبع

رعى مدير مكتب رئيس مجلس النواب نبيه بري عضو كتلة "التنمية والتحرير النيابية" النائب هاني قبيسي، حفل إنهاء مشروع خط 24 الكهربائي الى آبار سهل الميدنة في بلدة كفررمان، والذي تحملت تكاليف انجازه إحدى الشركات وعدد من الخيرين من ابناء كفررمان.

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وخلال جولته على آبار البلدة، أشار قبيسي الى أن "الجنوب يتعرض لحصار على المستويات كافة، من كهرباء وماء وفي كل المجالات التي تدار بها سياسة الدولة على مستوى الاهمال وعدم متابعة هموم الناس"، لافتاً الى أن "بلدة كفرمان عانت كما باقي الجنوب من شح في المياه نتيجة نقص في الكهرباء، وبعد متابعة حثيثة مع مؤسسة كهرباء لبنان ومع مصلحة مياه لبنان الجنوبي وبالتنسيق بين بلدية كفرمان ومصلحة مياه لبنان الجنوبي تم انجاز مد خط تغذية 24 لابار كفررمان"، شاكراً كل من ساهم بإنجاز هذا المشروع، فعندما تتضافر الجهود نستطيع أن ننجز كل خير لاهلنا.

وقال قبيسي: "نحن نعاني من حصار هو تنفيذ لعقوبات خارجية، واذا تكاتفت الجهود وتضامنت بين المجتمع والمقاومة والدولة وبتقديم الخيرين الدعم لهذه المشاريع، نستطيع أن نكتفي ولسنا بحاجة لاحد، ولا يستطيع احد ان يفرض علينا عقوبات سياسية لنركع او نخضع ونطبع او نسحب سلاح المقاومة".

وأضاف: "ثقافة موسى الصدر تجمع ولا تفرق وتدعو الجميع الى وحدة وطنية نستطيع من خلالها حل كل مشاكلنا".