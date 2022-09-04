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لبنان

بعدما اطلق النار وتسبب بوفاة احدى السيدات... الجيش يداهم منزله ويقبض عليه

Lebanon 24
04-09-2022 | 07:41
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قام الجيش بمداهمة منزل مطلق النار في "شارع المطران" في طرابلس الذي تسبب بوفاة احدى السيدات، وتم القاء القبض عليه واقتياده لاجراء المقتضى القانوني بحقه
 
وكانت قد أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اصابة زوجة المدعو خالد الديك بطلق ناري خلال مرورها في شارع المطران في طرابلس، وذلك خلال قيام شخص من الـ" شحود" باطلاق النار في المنطقة.

وقد تم نقل المصابة الى مستشفى "المنلا" حيث فارقت الحياة.

وعلى الفور انتشرت عناصر من الجيش في شارع "المطران" لتطويق تداعيات الاشكال، فيما تجهمر عدد من المواطنين امام مستشفى "المنلا".

وانتشر تسجيل صوتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمدعو رائد الديك، وهو شقيق خالد الديك يقول فيه"اذا توفّت زوجة أخي لن تدفن قبل أن يدفن واحد منكم معها".
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