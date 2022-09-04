متعاقدو الثانوي يحذّرون: لتحقيق مطالبنا.. والا الاستقالات جماعية!

أكدت لجنة متعاقدي الثانوي "رصّ الصفوف وعدم القبول بالوعود والفُتات، لأنّها لا تُغنِي عن جوع وعَوز، وعليه لن نعود ولن نصبر".

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وشددت اللجنة في بيان على "المعنيين من وزير التربية عباس الحلبي، ورئيس لجنة التربية النائب حسن مراد، اليقظة قبل فوات الأوان وإنقاذنا لإنقاذ العام الدراسي، وتأمين جميع حقوقنا التي عدّدناها مرارًا وتكرارًا، وهي دولرة أجر الساعة وبدل نقل عادل وعن كل يوم حضور وقبض شهري وعقد كامل ( ٣٢ اسبوعا) وحوافز تُدفع سلف وفريش عبر omt وضمان صحي وإبرام عقود المستعان بهم وتعديل أجر ساعة المواد الاجرائية ودفع المتأخرات عن العام الماضي من عقد كامل وحوافز والاسراع في دفع مستحقات الفصل الثالث".

وقالت: "عندما تتأمن هذه المقومات سيكون مكاننا الطبيعي صفنا وأمام طلابنا، وعندها نستطيع القول إننا نؤمن عيشًا كريمًا لأسرتنا، وأيّ مشروع توظيف جديد على حسابنا لن نقبل به وأيّ انتقاص في عدد ايام الحضور لتقليص عدد ساعاتنا مرفوض رفضّا قاطعّا ولن نرضى بفتات الساعات".

وختمت: "لا أحد يساوم على حقوقنا ويراهن علينا هذا العام، فلن نرضى ونرضخ لأيّ من القرارات المجحفة بحقوقنا، وإلاّ سترون الاستقالات جماعيّة".