Advertisement

لبنان

متعاقدو الثانوي يحذّرون: لتحقيق مطالبنا.. والا الاستقالات جماعية!

Lebanon 24
04-09-2022 | 09:00
A-
A+
Doc-P-987331-637979044975466381.jpg
Doc-P-987331-637979044975466381.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أكدت لجنة متعاقدي الثانوي "رصّ الصفوف وعدم القبول بالوعود والفُتات، لأنّها لا تُغنِي عن جوع وعَوز، وعليه لن نعود ولن نصبر".

 
Advertisement

وشددت اللجنة في بيان على "المعنيين من وزير التربية عباس الحلبي، ورئيس لجنة التربية النائب حسن مراد، اليقظة قبل فوات الأوان وإنقاذنا لإنقاذ العام الدراسي، وتأمين جميع حقوقنا التي عدّدناها مرارًا وتكرارًا، وهي دولرة أجر الساعة وبدل نقل عادل وعن كل يوم حضور وقبض شهري وعقد كامل ( ٣٢ اسبوعا) وحوافز تُدفع سلف وفريش عبر omt وضمان صحي وإبرام عقود المستعان بهم وتعديل أجر ساعة المواد الاجرائية ودفع المتأخرات عن العام الماضي من عقد كامل وحوافز والاسراع في دفع مستحقات الفصل الثالث".

 

وقالت: "عندما تتأمن هذه المقومات سيكون مكاننا الطبيعي صفنا وأمام طلابنا، وعندها نستطيع القول إننا نؤمن عيشًا كريمًا لأسرتنا، وأيّ مشروع توظيف جديد على حسابنا لن نقبل به وأيّ انتقاص في عدد ايام الحضور لتقليص عدد ساعاتنا مرفوض رفضّا قاطعّا ولن نرضى بفتات الساعات".

 

وختمت: "لا أحد يساوم على حقوقنا ويراهن علينا هذا العام، فلن نرضى ونرضخ لأيّ من القرارات المجحفة بحقوقنا، وإلاّ سترون الاستقالات جماعيّة".

 

 

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:43 | 2022-09-04
14:41 | 2022-09-04
14:21 | 2022-09-04
14:14 | 2022-09-04
14:00 | 2022-09-04
14:00 | 2022-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website