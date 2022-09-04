عناية عز الدين: لاعلان حالة طوارىء تربوية

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دعت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين الى اعلان حالة طوارىء تربوية في لبنان والى الاسراع باتخاذ اجراءات تبدأ بانصاف الاساتذة وتأمين كل المتطلبات التي تضمن انطلاقة العام الدراسي معتبرة ان ان هذه المسألة لا تحتمل الانتظار والتسويف لان انهيار القطاع التربوي عامة و الرسمي خاصة لا سمح الله هو الاعلان الرسمي لانهيار الدولة اللبنانية.كلام عز الدين جاء خلال تمثيلها رئيس مجلس النواب نبيه بري في حفل تخريج طلاب ثانوية الشهيد مصطفى شمران .عز الدين دعت الى ان تقوم الحكومة بكل ما بوسعها تجاه الاساتذة والطلاب والى الاستعانة بالجهات المانحة لتأمين كل متطلبات انطلاق العام الدراسي القادم على مختلف المستويات التعليمية وصولا الى الجامعة اللبنانية التي يجب حمايتها والحفاظ عليها ودعمها واعتبارها مع المدرسة الرسمية خطا احمر.وحذرت عز الدين من الاستمرار باعتماد عقلية بالية وقديمةتحصنت وراء المذهبية والطائفية فحولت الدولة الى مزرعة ولم تنتج دولة حديثة مدنية متقدمةواضافت :"نحن نفقد تدريجيا كل مقومات الدولة ومؤسساتها حيث لا كهرباء ولا ماء ولا اتصالات ولا قطاع عام وسلسلة الازمات تتلاحق فيما البعض يعيش في انفصال كامل عن الواقع والوقائع وشددت على ضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة فلا مبرر للتأخير والتباطؤ.عز الدين اعتبرت ان لبنان فيه خير كثير وامكانات مهمة جدا وامكانية النهوض والتعافي متوفرة شرط عدم تضييع الفرص والابتعاد عن تفاصيل الكيدية والتنازع والمصالح والشروع باتخاذ القرارات الصحيحة والجريئةوشددت عز الدين على انً حركة امل وكتلة التنمية والتحرير ملتزمون بالدفاع عن حقوق الناس وودائعهم المحجوزة في المصارف وكذلك بعدم المساومة على حقوق لبنان النفطية مشيرة الى ان الجميع يجب ان يعلم ان خياراتنا في هذه القضية مفتوحة على كل احتمال وعلى الوسيط المتأخر ان يسرع في الحصول على الاجابات لاننا لا نقبل تحت اي ظرف من الظروف سرقة نفطنا وغازنا وحرمان لبنان وشعبه من الثروات الموجودة تحت مياهه بينما شعبه يتألم من الفقر والعوز ويكابد الصعوبات الاجتماعيةوالاقتصادية المختلفة.وتوجهت عز الدين الى الطلاب الخريجين قائلة : ثقوا بانكم قادرون على بناء انفسكم رغم كل الصعوبات والمضي في طريق التطور والتقدم لتكونوا قادة المستقبل وكوادره الواعدة. لتكونوا حملة راية الامام الصدر التي يجب ان تبقى مرفوعة.