التوتر مستمرّ في طرابلس.. تشييع ضحية إشكال شارع مُطران والجيش ينتشر

تشهدُ مدينة طرابلس في هذه الأثناء توتراً كبيراً عقب حادثة وفاة زوجة الناشط خالد الدّيك إثر تعرضها لإطلاق نارٍ إبّان إشكالٍ وقع في شارع المُطران ضمن المدينة، اليوم الأحد.

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ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد شهدت المدينة، مساء اليوم، إطلاق نار كثيف خلال تشييع السيدة إلى مثواها الأخير، وقد طال الرّصاص الطائش المنازل المُجاورة لمنطقة التبانة.