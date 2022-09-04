Advertisement

لبنان

التوقيت حُسِم.. الوسيط الأميركي عائدٌ إلى لبنان في هذا الموعد

Lebanon 24
04-09-2022 | 11:29
A-
A+
Doc-P-987355-637979131171850225.jpg
Doc-P-987355-637979131171850225.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد ظهر اليوم، اتصالاً من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، أعلمه فيه انه تواصل مع الوسيط الاميركي في مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين في اطار المهمة المكلف بها من الرئيس عون، وانه تبلغ من هوكشتاين أن الأخير سيزور لبنان في اواخر الاسبوع المقبل لمتابعة البحث مع الجانب اللبناني في ملف الترسيم.
Advertisement

وأوضح بو صعب للرئيس عون بأن "معظم التقارير الإعلامية التي نُشرت مؤخراً حول مهمة هوكشتاين مبنية على تكهنات وليست دقيقة"، مؤكداً أنه "سمع من الجانب الأميركي أن الجهود المبذولة حاليا للتوصل إلى اتفاق عادل هو أولوية قصوى بالنسبة الى الجانب الاميركي".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:15 | 2022-09-04
17:09 | 2022-09-04
17:02 | 2022-09-04
16:59 | 2022-09-04
16:59 | 2022-09-04
16:56 | 2022-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website