التوقيت حُسِم.. الوسيط الأميركي عائدٌ إلى لبنان في هذا الموعد

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تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد ظهر اليوم، اتصالاً من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، أعلمه فيه انه تواصل مع الوسيط الاميركي في مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين في اطار المهمة المكلف بها من الرئيس عون، وانه تبلغ من هوكشتاين أن الأخير سيزور لبنان في اواخر الاسبوع المقبل لمتابعة البحث مع الجانب اللبناني في ملف الترسيم.وأوضح بو صعب للرئيس عون بأن "معظم التقارير الإعلامية التي نُشرت مؤخراً حول مهمة هوكشتاين مبنية على تكهنات وليست دقيقة"، مؤكداً أنه "سمع من الجانب الأميركي أن الجهود المبذولة حاليا للتوصل إلى اتفاق عادل هو أولوية قصوى بالنسبة الى الجانب الاميركي".