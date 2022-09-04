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لبنان

بعد حادث اطلاق النار في طرابلس.. هذا ما أعلنه الجيش

Lebanon 24
04-09-2022 | 12:22
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أعلنت قيادة الجيش أنه وبتاريخ 4 / 9 / 2022، بعد حصول إشكال في شارع الثقافة - طرابلس أدى إلى مقتل مواطِنة، دهمت دورية من مديرية المخابرات منزل المواطن (م.ش.) المشتبه به في إطلاق النار وأوقفته.
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بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص وتجري متابعة الموضوع لتوقيف بقية المتورطين.
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