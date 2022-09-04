بعد حادث اطلاق النار في طرابلس.. هذا ما أعلنه الجيش

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أعلنت قيادة الجيش أنه وبتاريخ 4 / 9 / 2022، بعد حصول إشكال في شارع الثقافة - طرابلس أدى إلى مقتل مواطِنة، دهمت دورية من مديرية المخابرات منزل المواطن (م.ش.) المشتبه به في إطلاق النار وأوقفته.بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص وتجري متابعة الموضوع لتوقيف بقية المتورطين.