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لبنان

نداءٌ من جعجع إلى النواب.. هذا ما قاله عن رئاسة الجمهوريّة

Lebanon 24
04-09-2022 | 11:41
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دعا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إلى رفع اليد عن رئاسة الجمهوريّة، معتبراً أن "اللبنانيين ينتظرون يوماً بعد يوم، انتهاء العهد الرئاسي الحالي".
 
وفي كلمةٍ له خلال قداسٍ على نيّة شهداء المقاومة اللبنانية تحت عنوان "العهد لكم" في معراب، قال جعجع: "لن نقبل مهما حصل أي تغيير في وجه لبنان او في دوره ورسالته وهويته، كما لن نقبل البتة ان يبقى بلدنا غريباً ومعزولاً عن بيئته العربية او عن المجتمع الدولي".
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وأضاف: "سنواجه أي مشروع يريد جره الى مكان لا يشبهه، ولا علاقة له لا بماضيه ولا بتاريخه، ولا بطبيعة أهله ويهدد وجوده ومستقبل شعبه".
 
وتابع: "لن نرضى بطمس تاريخ لبنان من قبل أحد وتحويره ليتناسب وإيديولوجيته ونظرياته، او ان يتلاعب بالخصوصية اللبنانية ويقفز فوق حقائق التاريخ والجغرافيا".
 
وشدّد جعجع على أن "لبنان بحاجة لرئيس يكون ممثلاً فعلياً للشرعية، وغير خاضع لميليشيا غير شرعية خاضعة لدولة خارجية"، وقال: "بدنا رئيس يدافع عن سيادتنا ويستعيد لنا كرامتنا ويعيد القرار الاستراتيجي للدولة بدل ان يساعد في ابقائه خارجها، "بدنا رئيس" يكون إصلاحيا لا متفرجا على الفساد ويحارب بكل قوته من أجل إصلاح مؤسساتنا واقتصادنا لا تعطيلها".

أضاف: "عملية الانقاذ لن تتحقق الا برئيس مواجهة انقاذي، وهنا تقع المسؤولية كاملة على المجلس النيابي الذي سينتخب رئيسا جديدا للجمهورية، علما انه حان وقت تحديد المسؤوليات بشكل دقيق وواضح، بعيدا من العموميات والتعميم وتجهيل الفاعل، كما دائما، والتهرب من المسؤولية".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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