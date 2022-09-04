تقريرٌ إسرائيليّ جديد عن لبنان.. ما الذي يجري في كواليس تل أبيب؟

ذكر تقرير نشره موقع "makorrishon" الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنّ الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين، سيصلُ الأسبوع المقبل إلى المنطقة لاستكمال البحث بالملف المذكور.

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وبحسب التقرير الذي ترجمه "لبنان24"، فإنّه "على الرغم من التقديرات التي تشيرُ إلى أنه سيتمّ توقيع اتفاق في نهاية المطاف بين إسرائيل ولبنان حول ترسيم الحدود، فإن المؤسسة الأمنية الاسرائيلية تستعدّ لاحتمال حصول تصعيدٍ مع حزب الله"، وأضاف: "الإيرانيون أعطوا الضوء الأخضر لحزب الله لتأجيج الملف والمنطقة، والوضع المُعقد بات يقترب من لحظة الغليان".



وأوضح التقرير أنه هناك توقعات تشير إلى أنه سيتمّ توقيع اتفاق بين لبنان وإسرائيل قريباً، وبالتالي فإن الأمور لن تتدهور، وأضاف: "مع هذا، فإن الجيش الإسرائيلي ما زال يستعد لجميع الاحتمالات وذلك على أساس يومي".



وتوازياً مع تقرير "makorrishon"، فقد بدا لافتاً تبنّي العديد من وسائل الإعلام الإسرائيليّة لمضمون تقريرٍ نشرهُ موقع "العربية نت"، اليوم الأحد، والذي تضمّن معلومات عن أن "الاتفاق على ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل بات شبه ناجز".



وقال تقرير "العربية" إنّ "حقل كاريش النفطي سيبقى مع إسرائيل، في حين يكون حقل قانا كاملاً من حصة لبنان"، مشيراً إلى أنّ "شركة إنرجين اليونانية الفرنسية التي تنقب في حقل كاريش هي من ستتولى التنقيب واستخراج الغاز من حقل قانا".



وذكر التقرير أن "إستخراج الغاز من كاريش سيكون مطلع شهر تشرين الأول المقبل"، لافتاً إلى أن "المصادر لا تستبعد إقدام حزب الله على شنّ عملية أمنية محدودة ضد الحقل المذكور في الفترة الفاصلة للقول إن التنازل الإسرائيلي جاء بفعل التهديد".



وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تلقّى بعد ظهر اليوم، اتصالاً من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، أعلمه فيه أنّه تواصل مع الوسيط الاميركي في مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين في اطار المهمة المكلف بها من الرئيس عون، وأنه تبلغ من هوكشتاين بأنّ الأخير سيزور لبنان في اواخر الاسبوع المقبل لمتابعة البحث مع الجانب اللبناني في ملف الترسيم.