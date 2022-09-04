جرحى وإصابات.. إنقلاب إليّة عسكريّة للجيش في الضنيّة

أفادت مندوبة "لبنان24" في الشّمال عن انقلاب آلية عسكرية تابعة للجيش في منطقة الضنيّة وتحديداً في محلة جرد النجاص.

ووفقاً للمعلومات، فقد أسفر الحادث عن سقوط جرحى، وقد هرعت 3 آليات تابعة لجهاز الطوارئ للإغاثة إلى المكان لإسعاف المُصابين.