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لبنان
جرحى وإصابات.. إنقلاب إليّة عسكريّة للجيش في الضنيّة
Lebanon 24
04-09-2022
|
13:39
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أفادت مندوبة "لبنان24" في الشّمال عن انقلاب آلية عسكرية تابعة للجيش في منطقة الضنيّة وتحديداً في محلة جرد النجاص.
ووفقاً للمعلومات، فقد أسفر الحادث عن سقوط جرحى، وقد هرعت 3 آليات تابعة لجهاز الطوارئ للإغاثة إلى المكان لإسعاف المُصابين.
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