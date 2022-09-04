Advertisement

لبنان

جرحى وإصابات.. إنقلاب إليّة عسكريّة للجيش في الضنيّة

Lebanon 24
04-09-2022 | 13:39
A-
A+
Doc-P-987374-637979210312394937.jpg
Doc-P-987374-637979210312394937.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان24" في الشّمال عن انقلاب آلية عسكرية تابعة للجيش في منطقة الضنيّة وتحديداً في محلة جرد النجاص.
 
ووفقاً للمعلومات، فقد أسفر الحادث عن سقوط جرحى، وقد هرعت 3 آليات تابعة لجهاز الطوارئ للإغاثة إلى المكان لإسعاف المُصابين. 
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون رحب بتمديد مجلس الامن لليونيفيل: التنسيق قائم بينها والجيش اللبناني لما فيه حسن تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته
lebanon 24
05/09/2022 02:20:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: تعرب قيادة الجيش عن تهانيها الحارّة لمنتخب لبنان في كرة السلّة دون 18 سنة لتأهله رسميًّا إلى بطولة العالم بعد فوزه على الفيليبين في الدور الربع نهائي من بطولة آسيا
lebanon 24
05/09/2022 02:20:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: 3 خروق بحرية إسرائيلية للمياه الإقليمية اللبنانية
lebanon 24
05/09/2022 02:20:01 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: هناك من يعمل على جرّ المقاومة نحو صدامٍ مع الجيش اللبناني والقوى الأمنية وهذا مشروع أميركي دائم ومُعلن
lebanon 24
05/09/2022 02:20:01 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

الجيش

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:15 | 2022-09-04
17:09 | 2022-09-04
17:02 | 2022-09-04
16:59 | 2022-09-04
16:59 | 2022-09-04
16:56 | 2022-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website