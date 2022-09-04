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لبنان

بعد الاعتداء على متطوّع خلال إخماد حريق.. هذا ما أعلنه "الدفاع المدني"

Lebanon 24
04-09-2022 | 14:00
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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، أن مديرها العام العميد ريمون خطار "تابع تطورات الوضع الصحي للمتطوع حسين عباس الملحم (عديد مركز عكار العتيقة) الذي يرقد في العناية المركزة في مستشفى عبدالله الراسي الحكومي - عكار حيث كان قد أدخل اليها فجر أمس السبت اثر تعرضه لاعتداء من قبل مجهولين اثناء اخماده حريقاً شب في احراج عكار العتيقة".
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وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني بتاريخ 3-9-2022 في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، بلاغاً يفيد عن اندلاع النيران في احراج عكار العتيقة.

وعلى الفور، توجه عناصر من الدفاع المدني الى الموقع المحدد وباشروا العمل على اخماد النيران، فما لبثوا أن تعرضوا للضرب بواسطة الحجارة في بداية تحركهم لإطفاء حريق شير النمر في أحراج البلدة.
 
وبعد سيطرتهم على النيران التي تكرر اشتعالها بشكل مفتعل لعدة مرات ليلاً، هاجم شخص مجهول المُتطوع حسين عباس الملحم ما أدى إلى تعرضه لاصابة بالغة أدخل على اثرها إلى المستشفى.
واستنكرت المديرية العامة للدفاع المدني "هذا النوع من التعديات المشينة بحق عناصر الدفاع المدني الذين يبذلون جهوداً جبارة معرضين أنفسهم للخطر حفاظاً على سلامة المواطنين وانقاذا لثروة الوطن الحرجية كما تعهدت بمتابعة ملف هذا الاعتداء حتى احقاق الحق".
 
 
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