وهاب يُغرّد من جديد.. ما قاله عن "الحرب" لافتٌ جداً

غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "ااكل خائف من الحرب ويسأل. شعوري ليس هناك حرب ولا أحد يريدها. اللعبة مضبوطة".

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