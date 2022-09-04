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لبنان
وهاب يُغرّد من جديد.. ما قاله عن "الحرب" لافتٌ جداً
Lebanon 24
04-09-2022
|
14:14
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غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "ااكل خائف من الحرب ويسأل. شعوري ليس هناك حرب ولا أحد يريدها. اللعبة مضبوطة".
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